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Шмигаль розповів, що зможе робити український супутник

Середа, 7 квітня 2021, 13:56
Шмигаль розповів, що зможе робити український супутник

Супутник, який Україна планує запустити в 2021 році, дозволить здійснювати моніторинг і контроль за надзвичайними ситуаціями, надрокористуванням і реалізацією інфраструктурних об’єктів.

Пряма мова Шмигаля: "Цього року Україна планує запустити свій власний супутник дистанційного зондування Землі "Січ 2-1". Це завдання, яке поставив перед урядом президент і сьогодні ми врегульовуємо юридичні та фінансові питання, які дозволять його реалізувати цього року.

За допомогою власного супутника можна проводити моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснювати контроль агропромислового комплексу, дотримування правил надрокористування, екологічний моніторинг, виконання інфраструктурних проектів…"

Передісторія:

  • Україна веде перемовини з компанією SpaceX Ілона Маска для запуску власного супутника "Січ 2-30 (2-1)" у грудні цього року.  
  • Раніше віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський розповів, що президент Володимир Зеленський дав завдання вивести в космос апарат дистанційного зондування землі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль космос
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