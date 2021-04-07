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Литва запропонує НАТО надати Україні ПДЧ – глава МЗС

Середа, 7 квітня 2021, 14:05

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ), який дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс на пресконференції з главою МЗС Іспанії Аранчою Гонсалес Лайя, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

"Найближчим часом ми повинні знову звернутися до колег з листом, щоб розглянути можливість надання ПДЧ Україні. Я переконаний, і ми вже почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, що НАТО могло б повторити свою пропозицію про надання Україні плану членства", - сказав Ландсбергіс

За словами Ландсбергіса, це буде "сильним сигналом для Росії про те, що трансатлантичний напрямок, обраний Україною, цінується і має підтримку в країнах НАТО".

Міністр також сказала, що питання України необхідно обговорити на саміті НАТО в червні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

Зеленський в лютому заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у лютому відповів президенту Зеленському на його "дуже просте питання", чому Україна ще не в НАТО.

Як повідомлялось, саміт НАТО 2021 року розгляне питання повернення до "політики відкритих дверей", в тому числі - питання надання Грузії Плану дій щодо членства.

Читайте також: "Крок до НАТО без України: Грузія може отримати План дій щодо членства в Альянсі".

Теми: НАТОЛитваУкраїна


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