Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У радника Путіна знайшли віллу за €15 млн на Карибах

Середа, 7 квітня 2021, 14:21
У радника Путіна знайшли віллу за €15 млн на Карибах
Фото novayagazeta.ru

Радник президента Росії Володимира Путіна Валентин Юмашев і його дружина, дочка Бориса Єльцина Тетяна Юмашева купили віллу на острові в Карибському морі за 15 мільйонів євро.

Джерело: розслідування "Трансперенсі інтернешнл – Росія" і "Важливих історій", опубліковане "Новою газетою", "Медуза"

Дослівно: "У 2020 році, за даними французького комерційного реєстру, Юмашеви стали власниками компанії CDA, зареєстрованої на Сен-Бартельмі, в окрузі Анс-де-Кайе. У довіреності, оформленій на юриста при реєстрації, вказано, що компанія створена "для придбання об'єктів нерухомості".

Разом з цією довіреністю Валентин і Тетяна оформили у нотаріуса документи на купівлю будинка на острові. У виписці з договору купівлі-продажу йдеться про об'єкт площею 2,5 тисячі кв.м".

Деталі: Вілла Юмашевих стоїть на високому крутому пагорбі за 160 метрів від берега океану. Всередині – 6 спалень, 8 ванних кімнат, спортзал, масажний кабінет, великий басейн і джакузі на терасі.

Нерухомість обійшлася новим власникам у 15 мільйонів євро. Договір про купівлю підписав Юмашев як представник компанії CDA.  

 
novayagazeta.ru

Юмашев підтвердив "Важливим історіям" купівлю вілли. За його словами, основна сума грошей, витрачена на віллу, – це "кредит, взятий в одному з російських банків, плюс зароблені гроші, з яких були заплачені всі податки". 

Юмашев додав, що в останні роки його основними джерелами доходу є робота в раді директорів, консалтингова діяльність і дивіденди від акцій групи En+. За його словами, йому належать 1,6% акцій En+, де він "працював з моменту створення групи, і отримав ці акції в якості винагороди".

Для довідки: Валентин Юмашев у 1997-1998 роках був головою адміністрації президента РФ Бориса Єльцина. З 1998 року він є радником президента РФ Путіна на громадських засадах (про це стало відомо тільки у 2018 році). Тетяна Юмашева в 1996-1999 роках була радником свого батька. Зараз вона і її чоловік входять в опікунську раду "Єльцин-центру".

У 2010 році Тетяна Юмашева заявляла, що "будь-яка людина, яка знайде будь-яке майно у будь-якій точці світу, яке нібито належить мені, може забрати його собі".

Теми: РосіяПутіннерухомістьФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Росія
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак
Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: