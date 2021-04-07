У радника Путіна знайшли віллу за €15 млн на Карибах

Радник президента Росії Володимира Путіна Валентин Юмашев і його дружина, дочка Бориса Єльцина Тетяна Юмашева купили віллу на острові в Карибському морі за 15 мільйонів євро.

Джерело: розслідування "Трансперенсі інтернешнл – Росія" і "Важливих історій", опубліковане "Новою газетою", "Медуза"

Дослівно: "У 2020 році, за даними французького комерційного реєстру, Юмашеві стали власниками компанії CDA, зареєстрованої на Сен-Бартельмі, в окрузі Анс-де-Кайе. У довіреності, оформленій на юриста при реєстрації, вказано, що компанія створена "для придбання об'єктів нерухомості".

Разом з цією довіреністю Валентин і Тетяна оформили у нотаріуса документи на купівлю будинка на острові. У виписці з договору купівлі-продажу йдеться про об'єкт площею 2,5 тисячі кв.м".

Деталі: Вілла Юмашевих стоїть на високому крутому пагорбі у 160 метрах від берега океану. Всередині – 6 спалень, 8 ванних кімнат, спортзал, масажний кабінет, великий басейн і джакузі на терасі. Нерухомість обійшлася новим власникам у 15 мільйонів євро. Договір про купівлю підписав Юмашев як представник компанії CDA.

novayagazeta.ru

Юмашев підтвердив "Важливим історіям" купівлю вілли. За його словами, основна сума грошей, витрачена на віллу, – це "кредит, взятий в одному з російських банків, плюс зароблені гроші, з яких були заплачені всі податки".

Юмашев додав, що в останні роки його основними джерелами доходу є робота в раді директорів, консалтингова діяльність і дивіденди від акцій групи En+. За його словами, йому належать 1,6% акцій En+, де він "працював з моменту створення групи, і отримав ці акції в якості винагороди".

Для довідки: Валентин Юмашев у 1997-1998 роках був головою адміністрації президента РФ Бориса Єльцина. З 1998 року він є радником президента РФ Путіна на громадських засадах (про це стало відомо тільки у 2018 році). Тетяна Юмашева в 1996-1999 роках була радником свого батька. Зараз вона і її чоловік входять в опікунську раду "Єльцин-центру".

У 2010 році Тетяна Юмашева заявляла, що "будь-яка людина, яка знайде будь-яке майно у будь-якій точці світу, яке нібито належить мені, може забрати його собі".