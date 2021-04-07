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Кабмін дозволив роботу хімчисток у "червоних" зонах

Середа, 7 квітня 2021, 14:59
Кабмін дозволив роботу хімчисток у червоних зонах

Кабінет Міністрів дозволив торгівлю посадковим матеріалом і роботу хімчисток у "червоних" зонах.

Джерело: постанова прийнята урядом у 7 квітня

Деталі: Відповідна постанова вносить зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Відтак, на території регіонів, на яких установлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки дозволяється приймання відвідувачів суб’єктам господарювання, які торгують зокрема "посадковим метріалом", а також робота хімчисток.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкарантин
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