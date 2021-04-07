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Партія "ЄС" вимагає від глави Нацполіції з'ясувати, хто стежив за їхнім депутатом

Середа, 7 квітня 2021, 17:35

Депутати партії "Європейська солідарність" написали звернення на ім’я голови Нацполіції Ігорю Клименко, в якому вимагають надати інформацію щодо інциденту, що трапився депутатом Київради від "ЄС" Віктором Кононенком.

Джерело: Заява партії "ЄС"

Деталі: Про незаконне стеження "ЄС" заявила у Верховній Раді 30 березня, коли на засіданні був присутній Клименко. Тоді він пообіцяв розібратися.  

В "ЄС" вказують, що при встановленні осіб, котрі здійснювали спостереження, один з них пред’явив посвідчення співробітника Нацполіції. 

Також депутати партії знімали процес "затримання" на відео.

Партія просить надати відповідь, чи стежила Нацполіція за Кононенком. А якщо це були не її працівники, то вказати, що здійснено для встановлення особ, котрі "з використанням (можливо, підроблених) документів співробітників Національної поліції України здійснюють незаконне стеження".

Українська правда
Теми: поліціяЄвропейська солідарність


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