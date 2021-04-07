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У Британії людям до 30 років рекомендують не вакцинуватися AstraZeneca

Середа, 7 квітня 2021, 18:21

Дорадчий орган Британії щодо вакцин заявив, що людям у віці до 30 років буде запропоновано зробити щеплення іншою вакциною замість препарату AstraZeneca через повідомлення про появу рідкісних тромбів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Відповідно до даних Агентства з регулювання лікарських засобів Британії (MHRA), до кінця березня 79 осіб в країні постраждали від рідкісних тромбів після вакцинації, 19 з яких померли.

Регулятор заявив, що побічні ефекти були надзвичайно рідкісними, а ефективність вакцини доведена. Він запевнив, що перевага вакцинації все ще очевидна для переважної більшості людей.

Висновки MHRA спонукали урядову консультативну групу щодо вакцин рекомендувати людям у віці від 18 до 29 років робити щеплення альтернативною вакциною, якщо така є доступною.

Люди, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, все одно повинні отримати другу дозу. Агентство MHRA заявило, що тільки ті, хто постраждав від одного з цих рідкісних тромбів після першої дози, не повинен проходити подальшу вакцинацію.

7 квітня  Регулятор ЄС з лікарських засобів оприлюднив висновок, що утворення незвичайних тромбів у поєднанні з низьким вмістом тромбоцитів має бути внесено в список дуже рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

Водночас регулятор наголосив, що поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів зустрічається дуже рідко, а загальні переваги вакцини в запобіганні COVID-19 переважують ризики побічних ефектів.

Досі регулятор рекомендував вакцину Astrazeneca як безпечну і вказував на відсутність доказів зв'язку між вакциною і тромбами. Однак кілька країн ЄС, включаючи Німеччину, обмежили використання вакцини.

Теми: Британіявакцинація


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