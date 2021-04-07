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Ще дві області опинились у "червоній" зоні

Середа, 7 квітня 2021, 18:38
Ще дві області опинились у червоній зоні

З 9 квітня "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки запроваджується у Запорізькій та Хмельницькій областях. 

Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Обмеження "червоної" зони почнуть діяти в цих областях з 00 години 00 хвилин 09 квітня. 

Раніше у "червоній" зоні перебували 10 областей та місто Київ.

Відповідно до показників, за якими встановлюються конкретні рівні епідеміологічної небезпеки в регіонах, у Запорізькій та Хмельницькій областях перевищений рівень госпіталізацій. 

У 12 областях зберігається "помаранчевий" рівень, лише у Херсонській довгий час тримається "жовтий".

 

Довідка: Перелік заборон і обмежень, які передбачає для населення "червона" зона, починає діяти не після віднесення МОЗ до такої зони того чи іншого регіону, а після відповідного рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Коли ж комісія ухвалює своє рішення, у "червоному" регіоні забороняється наступне:

 

Українська правда

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Теми: карантин
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