Напруга на Донбасі: німецькі "Зелені" у жорсткій заяві щодо Росії звернулися до Меркель

Німецькі "Зелені" виступили із жорсткою заявою щодо останньої ескалації РФ в Україні та біля її кордонів, закликавши канцлерку Ангелу Меркель скликати "нормандську зустріч" на найвищому рівні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві офіційних представників фракції "Зелених" у німецькому Бундестазі щодо звіту спостережної місії ОБСЄ та повідомлень про російську передислокацію військ.

"Останній звіт спостережної місії ОБСЄ ілюструє сумну істину: домовленість про припинення вогню на Донбасі існує лише на папері. Рух російських військ на кордоні та в Україні викликає занепокоєння та є неприпустимими. Росія буквально приставила Україні до грудей пістолет і шантажує свого сусіда воєнною ескалацією", - заявили речник фракції з питань східноєвропейської політики Мануель Сарразін та речник з питань зовнішньої політики Омід Нуріпур.

"Зелені" наполягають, що уряд Німеччини повинен підтримати український уряд в його вимозі до дипломатичного вирішення конфікту.

"Заклики в однаковій мірі до обох сторін до деескалації, як це робить уряд Німеччини, практично цинічні і, перш за все, грають на руку російській пропаганді. Замість цього нам зараз потрібен чіткий сигнал Кремлю, що подальша ескалація також призведе до подальших санкцій", - заявили представники партії.

Вони наполягають на ініціюванні Берліном проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

"Тепер канцлерка Меркель має скликати зустріч на найвищому рівні в нормандському форматі і недвозначно дати зрозуміти, що триваюче порушення Росією міжнародного права не залишиться без наслідків", - заявили "Зелені".

Напередодні фракція правлячого блоку ХДС/ХСС у Бундестазі рішуче засудила масове перекидання російських військ до кордону з Україною, назвавши брязкання зброєю Путіним надзвичайно небезпечним.