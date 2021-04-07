Вдесяте за рік SpaceX відправила на орбіту партію супутників

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX відправила на орбіту 60 інтернет-супутників системи Starlink, завершивши десяту за рік місію.

Джерело: Spacex у Twitter

Деталі: Запуск здійснила ракета-носій Falcon 9. Традиційно компанія транслювала подію у прямому ефірі. Ракета стартувала із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/VynQjPcYI8 — SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021

Після виходу на орбіту супутники успішно розгорнулись.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX’s 10th mission this year pic.twitter.com/c15BveB3QE — SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021

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