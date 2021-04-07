Вдесяте за рік SpaceX відправила на орбіту партію супутників
Середа, 7 квітня 2021, 21:21
Космічна компанія Ілона Маска SpaceX відправила на орбіту 60 інтернет-супутників системи Starlink, завершивши десяту за рік місію.
Джерело: Spacex у Twitter
Деталі: Запуск здійснила ракета-носій Falcon 9. Традиційно компанія транслювала подію у прямому ефірі. Ракета стартувала із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/VynQjPcYI8— SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021
Після виходу на орбіту супутники успішно розгорнулись.
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX’s 10th mission this year pic.twitter.com/c15BveB3QE— SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021
Нагадаємо:
- 14 березня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставила на орбіту Землі 21-у партію інтернет-супутників системи Starlink.
- Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.
Українська правда