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Вдесяте за рік SpaceX відправила на орбіту партію супутників

Середа, 7 квітня 2021, 21:21

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX відправила на орбіту 60 інтернет-супутників системи Starlink, завершивши десяту за рік місію. 

Джерело: Spacex у Twitter 

Деталі: Запуск здійснила ракета-носій Falcon 9. Традиційно компанія транслювала подію у прямому ефірі. Ракета стартувала із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Після виходу на орбіту супутники успішно розгорнулись. 

Нагадаємо:

  • 14 березня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставила на орбіту Землі 21-у партію інтернет-супутників системи Starlink.
  • Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Українська правда

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Теми: космос
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