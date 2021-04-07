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Україна запевнила Молдову у непричетності до викрадення судді Чауса – МЗС

Середа, 7 квітня 2021, 21:27

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм запевнив у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання. 

Про це у середу ввечері повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Кулеба розповів Чокою, що українські правоохоронці очікували на екстрадицію Чауса після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Миколи Чауса на відмову надати йому притулок.

Міністр запевнив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. 

Кулеба також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом. 

"Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови", - йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, кілька днів тому група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.

Теми: МЗСМолдова


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