У Білому домі хочуть призначити спецпосланника для зупинки “Північного потоку-2” — ЗМІ

Білий дім веде перемовини щодо призначення спецпосланника з припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" - на цю посаду розглядають Амоса Хохштейна, який працював у наглядовій раді Нафтогазу.

Джерело: посадовці США - джерела Politico

Деталі: Хохштейн був спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань і близьким радником і довіреною особою тодішнього віце-президента Джо Байдена. Його неофіційно запропонував цю роль радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Деякі офіційні особи, як повідомляється, побоюються, що призначення посланника насправді може бути контрпродуктивним і ще більше відкладає санкції проти газопроводу, повідомляючи Німеччині та Росії, що США відкриті до деякої форми "примирення".

Поки незрозуміло, якими будуть конкретні повноваження посланника. На початковому етапі його роль буде зосереджена на веденні делікатних переговорів щодо того, як перешкодити будівництву трубопроводу, не відштовхнувши союзника США в Берліні. Потім повноваження посланника могли б розширитися, щоб він міг більш широко займатися міжнародними енергетичними проблемами, подібно до того, що Хохштейн робив в Держдепартаменті при Обамі.

Видання зазначає, що Хохштейн відмовився від коментарів.

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