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142 млн збитків: екскерівнику Одеського морпорту повідомили про підозру

Четвер, 8 квітня 2021, 04:45
142 млн збитків: екскерівнику Одеського морпорту повідомили про підозру

Одному з колишніх керівників ДП "Одеський морський торговельний порт" повідомили про підозру.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора

Деталі: Імені посадовця в СБУ не повідомляють. За даними слідства, впродовж 2018-2019 років він здавав в оренду комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.

Підприємці використовували буксири, щоб надавати послуги з буксирування судновласникам. При цьому Одеський морпорт міг самостійно надавати такі послуги або на більш економічно вигідних умовах.

Через дії посадовця ці структури отримували надприбутки від судновласників, які мали надходити до бюджету. ДП недоотримало 142 млн грн.

Зазначається, що триває досудове слідство ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ.

Українська правда
Теми: ОдесаСБУОфіс генпрокурора
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