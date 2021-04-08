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Ексдепутат Київради влаштував пожежу у квартирі з дружиною і дітьми

Четвер, 8 квітня 2021, 09:54
Ексдепутат Київради влаштував пожежу у квартирі з дружиною і дітьми
Фото з Facebook Даниленка

Колишньому депутату Київради Віталію Даниленку повідомили про підозру після того, як він влаштував пожежу у квартирі, де перебували його дружина і неповнолітні діти.

Джерело: Київська міська прокуратура, джерело "Української правди" у правоохоронних органах, "Київ оперативний"

Дослівно Київська міська прокуратура: "За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом умисного знищення та пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК України)".

 
Фото прокуратури 

Деталі: Зазначається, що близько 10 вечора 6 квітня до поліції надійшло повідомлення про пожежу у квартирі в будинку на вулиці Героїв Оборони.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що під час конфлікту, що виник між подружжям, чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні, в результаті чого розпочалася пожежа. Вогонь пошкодив вхідні двері в квартиру та майно, що знаходилося у тамбурі.

 
Фото прокуратури 

Чоловіка затримали на місці події. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також перевіряється причетність затриманого до підпалу автомобіля дружини, скоєного раніше.

Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

За даними джерел УП, мова йде про колишнього депутата Київради Віталія Даниленка.

 

"Київ оперативний" повідомляє, що спершу до поліції надійшло повідомлення про "домашнє насильство". Телефонував чоловік, який у власній квартирі намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала.

Коли правоохоронці їхали на місце, то надійшло ще одне повідомлення з цієї ж адреси, але вже про пожежу.

Місцеві мешканці поскаржилися поліції на нетверезого чоловіка, який приїхав на автомобілі "Bentley" та підпалив квартиру на 16 поверсі.

Зазначається, що на момент підпалу у квартирі перебували його дружина та четверо неповнолітніх дітлахів.

Також сусіди розповіли, що за декілька днів до цього інциденту, у цьому ж подвір’ї цей же чоловік підпалив "Mercedes" дружини.

За даними "Києва оперативного", Даниленко пояснював свою поведінку тим, що дружина нібито  йому зраджує.

Передісторія: 


 

Українська правда

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Теми: Київпрокуратурапожежа
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