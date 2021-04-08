Ексдепутат Київради влаштував пожежу у квартирі з дружиною і дітьми
Колишньому депутату Київради Віталію Даниленку повідомили про підозру після того, як він влаштував пожежу у квартирі, де перебували його дружина і неповнолітні діти.
Джерело: Київська міська прокуратура, джерело "Української правди" у правоохоронних органах, "Київ оперативний"
Дослівно Київська міська прокуратура: "За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом умисного знищення та пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК України)".
Деталі: Зазначається, що близько 10 вечора 6 квітня до поліції надійшло повідомлення про пожежу у квартирі в будинку на вулиці Героїв Оборони.
Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що під час конфлікту, що виник між подружжям, чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні, в результаті чого розпочалася пожежа. Вогонь пошкодив вхідні двері в квартиру та майно, що знаходилося у тамбурі.
Чоловіка затримали на місці події. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Також перевіряється причетність затриманого до підпалу автомобіля дружини, скоєного раніше.
Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.
За даними джерел УП, мова йде про колишнього депутата Київради Віталія Даниленка.
"Київ оперативний" повідомляє, що спершу до поліції надійшло повідомлення про "домашнє насильство". Телефонував чоловік, який у власній квартирі намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала.
Коли правоохоронці їхали на місце, то надійшло ще одне повідомлення з цієї ж адреси, але вже про пожежу.
Місцеві мешканці поскаржилися поліції на нетверезого чоловіка, який приїхав на автомобілі "Bentley" та підпалив квартиру на 16 поверсі.
Зазначається, що на момент підпалу у квартирі перебували його дружина та четверо неповнолітніх дітлахів.
Також сусіди розповіли, що за декілька днів до цього інциденту, у цьому ж подвір’ї цей же чоловік підпалив "Mercedes" дружини.
За даними "Києва оперативного", Даниленко пояснював свою поведінку тим, що дружина нібито йому зраджує.
Передісторія:
- У 2015 році Даниленка затримували за хабар.