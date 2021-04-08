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Латвія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО

Четвер, 8 квітня 2021, 10:24
Латвія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив про необхідність надати Україні План дій щодо членства в НАТО на тлі ескалації з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю національному мовнику LTV Ziņu Dienests, переклад якого наводить посольство України в Латвії.

"Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій щодо членства. Мабуть, вже таки час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Ринкевич.

"Ми уважно спостерігаємо, як Росія стягує війська до кордонів України. Наразі достеменно не зрозуміло, що це: демонстрація сили чи реальна агресія. Але є всі підстави для занепокоєння", - додав латвійський міністр.

Нагадаємо, глава МЗС Литви заявив, що його країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), який дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

Зеленський в лютому заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.

Столтенберг пізніше відповів Зеленському на його "дуже просте питання", чому Україна ще не в НАТО.

Як повідомлялось, саміт НАТО 2021 року розгляне питання повернення до "політики відкритих дверей", в тому числі - питання надання Грузії Плану дій щодо членства.

Читайте також: "Крок до НАТО без України: Грузія може отримати План дій щодо членства в Альянсі".

Теми: ЛатвіяНАТО
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