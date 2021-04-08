В Україну йде довгоочікуване потепління

В Україні в найближчі дні опадів не буде, на вихідних очікується потепління.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п'ятницю в Україні без опадів. Вітер переважно північний з переходом у західній частині на північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-12° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 9 квітня опадів не очікується. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.

У суботу в Україні також без опадів. Вітер переважно південний, 3-10 м/с; в східній і південній частинах північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі морів 0-5° тепла; вдень 12-17° тепла.

У столиці - сухо. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 12-14° тепла.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 9 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 23,8 градусів тепла в 1972 році, а найнижча - вночі на позначці 5,1 градусів морозу в 1896 році.