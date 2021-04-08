У Польщі максимум смертей від COVID-19 – майже 1000 померлих

У четвер міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про 954 нові смерті від коронавірусної хвороби – це найбільше з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Відомство при цьому зауважило, що такі високі дані щодо смертності можуть бути наслідком запізнення передачі даних у зв’язку з великодніми святами.

Протягом останньої доби у Польщі також виявлено 27 887 нових випадків коронавірусу.

Загальна кількість людей, інфікованих коронавірусом у Польщі, становить вже 2 499 507. Померло 56 659 пацієнтів.

У лікарнях перебуває 34 864 пацієнтів із COVID-19, що на 173 більше, ніж у середу. 3362 потребують ШВЛ, що на 20 більше, ніж напередодні.

Як повідомлялося, Польща продовжила діючі карантинні обмеження для боротьби з епідемією коронавірусу ще на 9 днів - до 18 квітня, тоді як спершу вони планувалися до 9 квітня.

Нагадаємо, з 20 березня Польща повернулась у національний локдаун - відтоді припинили роботу готелі, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

З 27 березня закрилися дитсадки й перукарні, великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.