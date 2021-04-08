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Україна поскаржилась в суд Гааги на віроломні вбивства під Іловайськом і ДАП

Четвер, 8 квітня 2021, 13:05

Офіс генпрокурора направив до Міжнародного кримінального суду в Гаазі повідомлення про серйозні порушень міжнародного гуманітарного права під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року.

Джерело: повідомлення Офісу генпрокурора

Деталі: Зібрані Офісом факти та докази підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових, що в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року.

Дослівно: "Віроломні вбивства та поранення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України відбувались на тлі гуманітарних домовленостей.

Під час забезпечення у районі Іловайська "зеленого коридору" для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, по ним, а також по автомобілю з символом "Червоного Хреста", було здійснено інтенсивні обстріли.

Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти".

"Під час оборони Донецького аеропорту представники окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області – так званий "міністр оборони ДНР", та ЗС країни-окупанта запросили режим "тиші" для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених.

Проте перемир’я було використано для прихованого мінування позицій ЗСУ та після його завершення віроломного підриву. Тоді загинуло 25 військовослужбовців, 22 – захоплено у полон, одного полоненого було вбито".

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Передісторія:

  • У 2017 році Україна вже направляла матеріали справи про масове вбивство українських військових під Іловайськом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Теми: судДонбасРосіявійна


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