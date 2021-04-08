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У Львові продовжили карантин

Четвер, 8 квітня 2021, 13:13

Комісія з надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин у Львові до 19 квітня.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Андрія Садового

Деталі: Відзначається, що на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи.

Місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19.

На базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус.

Міська комісія звертається до обласних медзакладів щодо можливості облаштування додаткових ліжко-місць для пацієнтів.

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Українська правда
Теми: карантинCovid-2019коронавірусЛьвів


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