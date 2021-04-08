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Україна на 8-му місці серед країн Європи за кількістю в'язнів – звіт РЄ

Четвер, 8 квітня 2021, 13:37
Україна на 8-му місці серед країн Європи за кількістю в'язнів – звіт РЄ

Україна входить в першу десятку країн Європи за кількістю ув'язнених у тюрмах. 

Про це йдеться у щорічному звіті Ради Європи, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Станом на 31 січня 2020 року найбільша кількість в'язнів була в Росії (519 618), Туреччині (297 019), Великій Британії (Англія й Уельс) (82 868), Польщі (74 130), Франції (70 651), Німеччині (63 399), Італії (60 971), Україні (52 609) та Іспанії (49 998).

Водночас, показники України за кількістю ув'язнених на 100 тисяч населення, а також заповненості в'язниць не такі високі.

На 31 січня 2020 року країнами з найбільшою кількістю ув'язнених у розрахунку на 100 000 жителів були Туреччина (357 ув'язнених на 100 тисяч), Росія (356), Грузія (264), Литва (220), Азербайджан (209) і Чехія (197).

Не беручи до уваги країни з населенням менше 300 000 жителів, найнижчі показники позбавлення волі були виявлені в Ісландії (45), Фінляндії (50), Нідерландах (59), Норвегії (59), Швеції (65), Боснії і Герцеговині (65) і Словенії (69).

Україна та Боснія і Герцеговина не брали участь в дослідженні, як і в минулі роки, але для більш точних розрахунків основних показників дані про загальну кількість ув'язнених і  місткість в'язниць, отримані зі сторонніх джерел, були включені у звіт.

З 31 січня 2019 року по 31 січня 2020 роки кількість людей у ​​виправних установах найбільше зросли на Мальті (+15,2%), Кіпрі (+13,1%), Ісландії (+11,7%) і Хорватії (10,3%).

Серед країн з населенням понад 300 000 осіб кількість ув'язнених скоротилася найбільше в Молдові (-15,5%), Люксембурзі (-12,3%), Росії (-7,8%) і Литві (-5,3%).

Дослідження показує, що в 2019 році найбільш тривалі середні терміни ув'язнення були в Азербайджані (32,9 місяця), Португалії (30,2), Росії (29), Молдові (25,7) і Чехії (23,2).

"Українська правда" в Threads

Теми: УкраїнаЄвропа
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