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Рятувальники попереджають про велику сніголавинну небезпеку в Карпатах

Четвер, 8 квітня 2021, 14:13
Рятувальники попереджають про велику сніголавинну небезпеку в Карпатах

Державна служба надзвичайних ситуацій попереджає про сніголавинну небезпеку третього рівня у горах 8 квітня.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "8 квітня у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, у високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської та середногір'ї Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)".

Деталі: Згідно з таблицею ступенів небезпеки лавиноутворення, третій рівень – це велика небезпека. Глибина снігового покрову сягає 50-70 сантиметрів.

Українська правда

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Теми: ДСНСКарпатипогода
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