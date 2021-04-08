Рятувальники попереджають про велику сніголавинну небезпеку в Карпатах

Державна служба надзвичайних ситуацій попереджає про сніголавинну небезпеку третього рівня у горах 8 квітня.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "8 квітня у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, у високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської та середногір'ї Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)".

Деталі: Згідно з таблицею ступенів небезпеки лавиноутворення, третій рівень – це велика небезпека. Глибина снігового покрову сягає 50-70 сантиметрів.