Рятувальники попереджають про велику сніголавинну небезпеку в Карпатах
Четвер, 8 квітня 2021, 14:13
Державна служба надзвичайних ситуацій попереджає про сніголавинну небезпеку третього рівня у горах 8 квітня.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "8 квітня у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, у високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської та середногір'ї Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)".
Деталі: Згідно з таблицею ступенів небезпеки лавиноутворення, третій рівень – це велика небезпека. Глибина снігового покрову сягає 50-70 сантиметрів.
Українська правда