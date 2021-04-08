Росіянин завіз в Україну понад 600 залізничних вагонів в обхід санкцій

Правоохоронці викрили схему ввезення на митну територію України у режимі імпорту понад 600 залізничних вагонів.

Джерело: управління комунікації Нацполіції

Дослівно: "Один із суб’єктів господарської діяльності з РФ завіз на митну територію України понад 600 залізничних вагонів, які у подальшому були взяті на облік за підробленими документами щодо їх походження. Крім того, строк експлуатації частини вагонів закінчився у 2020 році".

Деталі: 8 квітня у Києві та Київській області провели низку обшуків, вилучили документацію щодо придбання залізничних вагонів у юридичних та фізичних осіб РФ та ввезення їх на митну територію України.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років.

Довідково: Такі дії суперечать вимогам постанови Кабміну від 30.12.2015 року "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять із Російської Федерації". Зокрема постановою передбачено пряму заборону ввезення з РФ на митну територію України залізничних вагонів.