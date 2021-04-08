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Путін у розмові з Меркель звинуватив Київ у загостренні на Донбасі

Четвер, 8 квітня 2021, 15:45

Президент Росії Владімір Путін у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель поскаржився, що Київ цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі.

Про телефонну розмову повідомила пресслужба Кремля у четвер, пише "Європейська правда".

"Владімір Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення", - заявили у Кремлі. 

Відзначається, що Путін підкреслив "необхідність неухильного виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей, перш за все по налагодженню прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу".

Також у Кремлі заявили, що готові координувати роботу на рівні політичних радників та глав МЗС "нормандського формату".

"Сторонам конфлікту адресований заклик до стриманості і активізації переговорного процесу з метою повної реалізації мінського "Комплексу заходів" 2015 року як безальтернативній основі врегулювання. Підтверджено налаштування на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в "нормандському форматі", по лінії політрадник і міністерств закордонних справ, - сказано в повідомленні.

Офіс Меркель поки що не оприлюднив офіційного повідомлення про розмову.

Нагадаємо, через зростання напруги на Донбасі та біля кордонів України фракція правлячого блоку ХДС/ХСС у Бундестазі рішуче засудила масове перекидання російських військ до кордону з Україною, назвавши брязкання зброєю Путіним надзвичайно небезпечним.

Німецькі "Зелені" виступили із жорсткою заявою щодо останньої ескалації РФ в Україні та біля її кордонів, закликавши канцлерку Ангелу Меркель скликати "нормандську зустріч" на найвищому рівні.



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