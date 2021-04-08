Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін у розмові з Меркель звинуватив Київ у загостренні на Донбасі

Четвер, 8 квітня 2021, 15:45
Путін у розмові з Меркель звинуватив Київ у загостренні на Донбасі

Президент Росії Владімір Путін у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель поскаржився, що Київ цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі.

Про телефонну розмову повідомила пресслужба Кремля у четвер, пише "Європейська правда".

"Владімір Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення", - заявили у Кремлі. 

Відзначається, що Путін підкреслив "необхідність неухильного виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей, перш за все по налагодженню прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу".

Також у Кремлі заявили, що готові координувати роботу на рівні політичних радників та глав МЗС "нормандського формату".

"Сторонам конфлікту адресований заклик до стриманості і активізації переговорного процесу з метою повної реалізації мінського "Комплексу заходів" 2015 року як безальтернативній основі врегулювання. Підтверджено налаштування на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в "нормандському форматі", по лінії політрадник і міністерств закордонних справ, - сказано в повідомленні.

Офіс Меркель поки що не оприлюднив офіційного повідомлення про розмову.

Нагадаємо, через зростання напруги на Донбасі та біля кордонів України фракція правлячого блоку ХДС/ХСС у Бундестазі рішуче засудила масове перекидання російських військ до кордону з Україною, назвавши брязкання зброєю Путіним надзвичайно небезпечним.

Німецькі "Зелені" виступили із жорсткою заявою щодо останньої ескалації РФ в Україні та біля її кордонів, закликавши канцлерку Ангелу Меркель скликати "нормандську зустріч" на найвищому рівні.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Останні новини
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
Усі новини...
Реклама: