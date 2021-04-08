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Німеччина встановила рекорд вакцинації за добу: понад 650 тисяч щеплень

Четвер, 8 квітня 2021, 18:19

У Німеччині суттєво зросли темпи вакцинації від коронавірусу на тлі дозволу лікарям загальної практики робити щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

7 квітня введено близько 656 тисяч доз вакцин - це на 290 тисяч більше, ніж днем раніше, свідчать дані Інституту імені Роберта Коха.

В цілому до кампанії вакцинації підключилися близько 35 тисяч лікарських практик. До цього за день жодного разу не вводилося більш ніж 367 тисяч доз.

 Таким чином мінімум одну дозу отримали 13,8% населення, обидві - 5,7%. Населення Німеччини перевищує 83 млн людей.

Як повідомлялося, Німеччина збирається розпочати двосторонні переговори з Росією щодо отримання вакцини "Спутник V"  від COVID-19.

Раніше в середу прем'єр-міністр Баварії заявив, що німецький регіон придбає 2,5 мільйона доз вакцини "Спутник V", якщо вона буде схвалена EMA.

Теми: Німеччинакарантинвакцинація


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