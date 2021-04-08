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Відроджений "Сокіл" зіграє з "Донбасом" у фіналі чемпіонату України з хокею

Четвер, 8 квітня 2021, 21:24

Вперше з 2012 року у фінальній серії плей-офф Української хокейної ліги зустрінуться принципові суперники - київський "Сокіл" і "Донбас" (Донецьк).

Джерело: трансляція змагань

Деталі: "Донбас" у п’ятому матчі півфінальної серії плей-офф у Дружківці з рахунком 6:1 розгромив херсонський "Дніпро" (рахунок в серії - 4:1).

За день до цього в Києві "Сокіл" у четвертому матчі серії проти чинного чемпіона "Кременчук" здобув в овертаймі перемогу 4:3 (рахунок в серії - 4:0).        

Перші матчі фінальної серії плей-офф відбудуться у Дружківці 16 і 18 квітня. Потім серія переїде до Києва, де 21 і 23 квітня команди зіграють на льодовій арені АТЕК.

Серія буде зіграна до 4 перемог однієї з команд. 

Востаннє у фінальній серії плей-офф чемпіонату України "Сокіл" зустрічався з "Донбасом" у 2012 році. Тоді сильнішими виявились донеччани.

Передісторія: 

  • Хокейний клуб "Сокіл" востаннє брав участь у чемпіонаті України в сезоні 2013/2014 років, після чого через фінансові проблеми призупинив виступи на дорослому професійному рівні.
  • Восени 2020 року відроджений "Сокіл" стартував у сезоні Української хокейної ліги.

Євген Будерацький, УП
Теми: спорт


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