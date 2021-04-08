Українська важкоатлетка обійшла росіянок та взяла три "золота" на чемпіонаті Європи у Москві
Четвер, 8 квітня 2021, 23:03
Українська важкоатлетка Ірина Деха завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи, який проходить у Москві.
Джерело: Sport.ua
Деталі: Спортсменка здобула перемогу у ваговій категорії до 76 кг. Так, вона стала абсолютною чемпіонкою Європи у ривку (113 кг), поштовху (135 кг) і в сумі (248 кг).
Українка змогла обійти двох росіянок – Яну Сотієву, яка здобула срібло (246 кг), та Анастасію Романову, що отримала бронзову нагороду (234 кг).
Нагадаємо:
- 4 квітня українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала три золоті нагороди у ваговій категорії до 55 кг на чемпіонаті Європи, який проходить у Москві.