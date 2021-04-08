Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США можуть відправити в Чорне море кораблі для стримування Росії

Четвер, 8 квітня 2021, 23:25

Сполучені Штати розглядають можливість відправки найближчими тижнями військових кораблів у Чорне море на знак підтримки України через нарощування сил Росії на сході нашої держави. 

Джерело: CNN із посиланням на представника Пентагону

Деталі: У міністерстві оборони США вважають, що розгортання військових кораблів у Чорному морі дасть сигнал Росії, що Вашингтон слідкує за ситуацією. 

Водночас, США мають за два тижні повідомити Туреччину, що вони планують зайти в Чорне море. Досі невідомо, чи надіслали таке сповіщення Анкарі. 

У Пентагоні також повідомили, що ВМС і надалі запускають розвідувальні літаки у міжнародний повітряний простір над Чорним морем. Мета таких дій – спостереження за діями Росії та будь-яким переміщенням військ у тимчасово окупованому Криму. 

Водночас, у Вашингтоні наголосили на готовності реагувати, якщо ситуація зміниться та Росія перейде до більш активних дій

Нагадаємо:

  • Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.

Українська правда
Теми: Чорне мореСШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США можуть відправити в Чорне море кораблі для стримування Росії

Адвокати з РФ та ОРДЛО спеціально подають тисячі заяв до ЄСЛП проти України – ЗМІ

Білий дім: військова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року

Новини 8 квітня: війська РФ біля кордону, спалах COVID у Києві та Запоріжжі

Зеленський відвідав позиції ЗСУ за 80 метрів від противника – ОП

До викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники – ЗМІ

Усі новини...
Чорне море
Росія перекидає в Чорне море кораблі Каспійської флотилії
Туреччина затвердила плани розвитку нового Стамбульського каналу
Другий за добу корабель ВМС США з ракетами "Томагавк" увійшов у Чорне море
Останні новини
23:56
Довибори в Раду: суд скасував постанову про недійсні вибори вже на другій ДВК
23:25
США можуть відправити в Чорне море кораблі для стримування Росії
23:03
Українська важкоатлетка обійшла росіянок та взяла три "золота" на чемпіонаті Європи у Москві
22:39
Адвокати з РФ та ОРДЛО спеціально подають тисячі заяв до ЄСЛП проти України – ЗМІ
21:59
Новини економіки: обшуки в УЗ, співпраця з МВФ, Вітренко
21:42
Мін'юст дозволив автоматично заарештовувати рахунки будь-яких боржників
21:41
У "ЄС" пояснили, чому оскаржують відсторонення Тупицького
21:31
Комітет Ради переніс розгляд зниження міжбанківської комісії
21:27
Білий дім: військова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року
21:24
Відроджений "Сокіл" зіграє з "Донбасом" у фіналі чемпіонату України з хокею
Усі новини...