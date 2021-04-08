США можуть відправити в Чорне море кораблі для стримування Росії
Сполучені Штати розглядають можливість відправки найближчими тижнями військових кораблів у Чорне море на знак підтримки України через нарощування сил Росії на сході нашої держави.
Джерело: CNN із посиланням на представника Пентагону
Деталі: У міністерстві оборони США вважають, що розгортання військових кораблів у Чорному морі дасть сигнал Росії, що Вашингтон слідкує за ситуацією.
Водночас, США мають за два тижні повідомити Туреччину, що вони планують зайти в Чорне море. Досі невідомо, чи надіслали таке сповіщення Анкарі.
У Пентагоні також повідомили, що ВМС і надалі запускають розвідувальні літаки у міжнародний повітряний простір над Чорним морем. Мета таких дій – спостереження за діями Росії та будь-яким переміщенням військ у тимчасово окупованому Криму.
Водночас, у Вашингтоні наголосили на готовності реагувати, якщо ситуація зміниться та Росія перейде до більш активних дій
Нагадаємо:
- Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.