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США можуть відправити в Чорне море кораблі для стримування Росії

Четвер, 8 квітня 2021, 23:25
США можуть відправити в Чорне море кораблі для стримування Росії

Сполучені Штати розглядають можливість відправки найближчими тижнями військових кораблів у Чорне море на знак підтримки України через нарощування сил Росії на сході нашої держави. 

Джерело: CNN із посиланням на представника Пентагону

Деталі: У міністерстві оборони США вважають, що розгортання військових кораблів у Чорному морі дасть сигнал Росії, що Вашингтон слідкує за ситуацією. 

Водночас, США мають за два тижні повідомити Туреччину, що вони планують зайти в Чорне море. Досі невідомо, чи надіслали таке сповіщення Анкарі. 

У Пентагоні також повідомили, що ВМС і надалі запускають розвідувальні літаки у міжнародний повітряний простір над Чорним морем. Мета таких дій – спостереження за діями Росії та будь-яким переміщенням військ у тимчасово окупованому Криму. 

Водночас, у Вашингтоні наголосили на готовності реагувати, якщо ситуація зміниться та Росія перейде до більш активних дій

Нагадаємо:

  • Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.

Українська правда

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Теми: Чорне мореСШАРосія
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