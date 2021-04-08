США можуть відправити в Чорне море кораблі для стримування Росії

Сполучені Штати розглядають можливість відправки найближчими тижнями військових кораблів у Чорне море на знак підтримки України через нарощування сил Росії на сході нашої держави.

Джерело: CNN із посиланням на представника Пентагону

Деталі: У міністерстві оборони США вважають, що розгортання військових кораблів у Чорному морі дасть сигнал Росії, що Вашингтон слідкує за ситуацією.

Водночас, США мають за два тижні повідомити Туреччину, що вони планують зайти в Чорне море. Досі невідомо, чи надіслали таке сповіщення Анкарі.

У Пентагоні також повідомили, що ВМС і надалі запускають розвідувальні літаки у міжнародний повітряний простір над Чорним морем. Мета таких дій – спостереження за діями Росії та будь-яким переміщенням військ у тимчасово окупованому Криму.

Водночас, у Вашингтоні наголосили на готовності реагувати, якщо ситуація зміниться та Росія перейде до більш активних дій

Нагадаємо: