За добу в Україні - 19 676 нових хворих на COVID-19, померли 419 пацієнтів

За добу 8 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 19 676 осіб, госпіталізували 4 936 хворих, померли 419 пацієнти, одужали 11 221 особа.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Захворіли, зокрема 751 дитина та 552 медпрацівники.

Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

18 569 людей щеплено проти COVID-19 за добу 8 квітня 2021 року в Україні.

353 147 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

За весь час пандемії в Україн захворіло – 1 823 674 людини; одужало – 1 395 104 особи; летальних випадків – 36 381.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні