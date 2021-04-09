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У вихідні в Україні прогріє до +20°

П'ятниця, 9 квітня 2021, 08:40

У п’ятницю в Україні очікується суха погода, температура повітря вдень становитиме 6-11° тепла.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 9 квітня - мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північний з переходом в західній частині на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 6-11° тепла; у Карпатах - 0-5° морозу.

У Києві та Київській області 9 квітня без опадів. Температура вдень близько 10° тепла; по області - 6-11° тепла.

У наступні два дні, 10-11 квітня, в Україні збережеться суха погода. Вітер переважно південний, у східній та південній частині - північно-східний, 7-12 м/с, у північних та центральних областях 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на узбережжі морів, 11 квітня і в західних та південно-східних областях 0-5° тепла; вдень підвищення до 12-17°, 11 квітня в західних областях місцями до 20°.

У столичному регіоні в суботу та неділю - без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 12-17° тепла.

Впродовж 12-13 квітня синоптики обіцяють в Україні без опадів, лише вдень 13 квітня у західних областях та місцями на Лівобережжі невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 1-7° тепла, у південних та східних областях 5-10°; вдень 12-18°, на сході країни до 20°.

У Києві 12-13 квітня буде без опадів, температура вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.

Теми: погода


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