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Свіжий президентський рейтинг: у Зеленського майже вдвічі вищий за Порошенка

П'ятниця, 9 квітня 2021, 11:05
Свіжий президентський рейтинг: у Зеленського майже вдвічі вищий за Порошенка

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: Рейтинг очолює Зеленський, його підтримують 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

За колишнього президента Петра Порошенка проголосували б 13,1%, лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко – 12,1%, нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 11,9%, представника "Сили і честі" Ігоря Смешка підтримують 6,8%, колишнього прем’єра Володимира Гройсмана – 5,1%.

Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка підтримали б 4,9% респондентів, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова – 4,8%, представника партії "НАШ" Євгена Мураєва – 4,6%, лідера "Самопомочі" Андрія Садового – 2,6%.

 
 

Дослідження провела соцгрупа "Рейтинг" 6-7 квітня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Було опитано 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийпрезидентрейтингопитуваннясоціологія
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