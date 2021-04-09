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Соціологи змоделювали 2 тур виборів президента: виграє Зеленський

П'ятниця, 9 квітня 2021, 11:43

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то у другому турі чинний глава держави Володимир Зеленський виграв би у всіх суперників.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: За результатами моделювання другого туру президентських виборів Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами.

Водночас, близько третини виборців заявили, що не підуть на вибори або ж вагалися із відповіддю.

Серед тих, то має намір голосувати і визначився з вибором, у парі Зеленський проти Порошенка результат 64% на 36% на користь чинного глави держави.

 
 

У парі Зеленський проти Тимошенко – 57% на 43%, у парі Зеленський проти Бойка – 67% на 33%.

У парі Тимошенко проти Порошенко – 59% на 41% на користь лідера партії "Батьківщина.

У парі Бойко проти Порошенка – паритет 51% на 49%. 

 

Дослідження провела соцгрупа "Рейтинг" 6-7 квітня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Було опитано 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Українська правда
Теми: Зеленськийрейтингопитуваннясоціологія


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