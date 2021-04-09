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Чоловік королеви Британії принц Філіп помер у віці 99 років

П'ятниця, 9 квітня 2021, 14:27
Чоловік королеви Британії принц Філіп помер у віці 99 років

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні королівської родини у Twitter.

"З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості Принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому герцог Единбурзький потрапив до лікарні "в якості запобіжного заходу" після нездужання, але це не було пов'язано із коронавірусом.

Очікувалося, що він пробуде там кілька днів, але його виписали лише через місяць. На початку березня йому провели операцію у зв’язку з проблемами із серцем.

Принц одружився з принцесою Єлизаветою в 1947 році, за п’ять років до того, як вона стала королевою, і це був найдовший королівський шлюб в історії Британії. У пари було четверо дітей, вісім онуків та 10 правнуків.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британія
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