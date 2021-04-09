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Путін поскаржився Ердогану на "провокації Києва на Донбасі"

П'ятниця, 9 квітня 2021, 18:08

Російський президент Владімір Путін під час телефонної розмови з турецьким президентом Ердоганом поскаржився йому на "небезпечні провокаційні дії" Києва на Донбасі.

Про розмову повідомила пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

У Кремлі заявили, що Ердоган попросив Путіна висловити російські підходи "до вирішення внутрішньоукраїнської кризи". 

"Підкреслено, що безальтернативною основою врегулювання є мінський "Комплекс заходів" 2015 року. При цьому висловлена стурбованість у зв'язку з тим, що українська сторона ухиляється від реалізації Мінських угод, а останнім часом відновила небезпечні провокаційні дії, спрямовані на загострення обстановки на лінії зіткнення", - заявили у Кремлі.

Як повідомлялося, 10 квітня президент Володимир Зеленський відвідає Туреччину, де проведе зустріч з Ердоганом.

Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.

8 квітня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зажадала в телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним, щоб РФ припинила нарощування військової потужності біля українських кордонів.

Пресслужба Кремля заявила, що Путін у телефонній розмові з Меркель звинуватив Київ у провокаціях і цілеспрямованому загостренні ситуації на лінії зіткнення на Донбасі.



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