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В Україні вперше вертоліт доставив пацієнтку до лікарні

П'ятниця, 9 квітня 2021, 19:22
В Україні вперше вертоліт доставив пацієнтку до лікарні

У Львівській області вперше в Україні вертольотом доставили пацієнтку до лікарні.

Джерело: голова львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook

Дослівно: "Виконано першу цивільну аеромедичну евакуацію в Україні!

78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушенням мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка до інсультного центру Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів!

Час в польоті зайняв 1год 15 хв! Та сама відстань дорогою у 170 км долається за 3,5 год!".

 
 

Передісторія:

У грудні 2020 року на баланс Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії надійшли перші два вертольоти Airbus Н225 Super Puma.

Українська правда

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Теми: медицинаУкраїнаЛьвівщина
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