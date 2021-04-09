В Україні вперше вертоліт доставив пацієнтку до лікарні

У Львівській області вперше в Україні вертольотом доставили пацієнтку до лікарні.

Джерело: голова львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook

Дослівно: "Виконано першу цивільну аеромедичну евакуацію в Україні!

78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушенням мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка до інсультного центру Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів!

Час в польоті зайняв 1год 15 хв! Та сама відстань дорогою у 170 км долається за 3,5 год!".

Передісторія:

У грудні 2020 року на баланс Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії надійшли перші два вертольоти Airbus Н225 Super Puma.