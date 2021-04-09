В Україні вперше вертоліт доставив пацієнтку до лікарні
П'ятниця, 9 квітня 2021, 19:22
У Львівській області вперше в Україні вертольотом доставили пацієнтку до лікарні.
Джерело: голова львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook
Дослівно: "Виконано першу цивільну аеромедичну евакуацію в Україні!
78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушенням мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка до інсультного центру Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів!
Час в польоті зайняв 1год 15 хв! Та сама відстань дорогою у 170 км долається за 3,5 год!".
Передісторія:
У грудні 2020 року на баланс Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії надійшли перші два вертольоти Airbus Н225 Super Puma.
Українська правда