NASA призупиняє контракт зі SpaceX для доставки людей на Місяць

Американське космічне агентство NASA заявило про призупинення дії контракту вартістю 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, укладеного зі SpaceX Ілона Маска.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву NASA

Деталі: Рішення NASA означає, що компанія SpaceX повинна припинити будь-яку роботу, пов'язану з контрактом, до перегляду справи і прийняття рішення, якого очікують не пізніше 4 серпня.

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