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NASA призупиняє контракт зі SpaceX для доставки людей на Місяць

Субота, 1 травня 2021, 03:30

Американське космічне агентство NASA заявило про призупинення дії контракту вартістю 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, укладеного зі SpaceX Ілона Маска.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву NASA

Деталі: Рішення NASA означає, що компанія SpaceX повинна припинити будь-яку роботу, пов'язану з контрактом, до перегляду справи і прийняття рішення, якого очікують не пізніше 4 серпня.

Передісторія:

  • Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса офіційно оскаржує контракт на 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, який NASA уклала зі SpaceX Ілона Маска.
  • Компанія Blue Origin заявила в понеділок, що подала протест до Федерального урядового управління, звинувативши NASA в тому, що те в останню хвилину змінило пріоритети.
  • Керівник Blue Origin Сміт заявив, що в NASA узгоджували вартість контракту з SpaceX. За його словами, обговорень з іншими компаніями не було.

Теми: космосСШАсуд


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