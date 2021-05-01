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NASA призупиняє контракт зі SpaceX для доставки людей на Місяць

Субота, 1 травня 2021, 03:30
NASA призупиняє контракт зі SpaceX для доставки людей на Місяць

Американське космічне агентство NASA заявило про призупинення дії контракту вартістю 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, укладеного зі SpaceX Ілона Маска.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву NASA

Деталі: Рішення NASA означає, що компанія SpaceX повинна припинити будь-яку роботу, пов'язану з контрактом, до перегляду справи і прийняття рішення, якого очікують не пізніше 4 серпня.

Передісторія:

  • Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса офіційно оскаржує контракт на 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, який NASA уклала зі SpaceX Ілона Маска.
  • Компанія Blue Origin заявила в понеділок, що подала протест до Федерального урядового управління, звинувативши NASA в тому, що те в останню хвилину змінило пріоритети.
  • Керівник Blue Origin Сміт заявив, що в NASA узгоджували вартість контракту з SpaceX. За його словами, обговорень з іншими компаніями не було.

"Українська правда" в Threads

Теми: космосСШАсуд
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