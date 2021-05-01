До церков на Великдень прийдуть більше мільйона вірян – поліція

За попередньою інформацією поліції, святкові богослужіння з нагоди Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян.

Джерело: Нацполіція

Деталі: У поліції прогнозують, що святкові богослужіння проводитимуться у майже 14 тисячах храмах.

Публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців: 21,1 тисяча поліцейських, 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тисячі курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС.

Зазначається, що правоохоронці, які заступають на службу у святкові дні, не лише стежитимуть за порядком, а й контролюватимуть дотримання карантинних обмежень. При цьому вони проводитимуть у першу чергу роз’яснювальну роботу, а у випадку ігнорування зауважень – притягуватимуть порушників до адміністративної або ж кримінальної відповідальності.

Поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту.