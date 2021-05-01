Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До церков на Великдень прийдуть більше мільйона вірян – поліція

Субота, 1 травня 2021, 10:00
фото поліції

За попередньою інформацією поліції, святкові богослужіння з нагоди Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян.

Джерело: Нацполіція

Деталі: У поліції прогнозують, що святкові богослужіння проводитимуться у майже 14 тисячах храмах.

Публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців: 21,1 тисяча поліцейських, 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тисячі курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС.

Зазначається, що правоохоронці, які заступають на службу у святкові дні, не лише стежитимуть за порядком, а й контролюватимуть дотримання карантинних обмежень.  При цьому вони проводитимуть у першу чергу роз’яснювальну роботу, а у випадку ігнорування зауважень – притягуватимуть порушників до адміністративної або ж кримінальної відповідальності.

Поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту.

Українська правда
Теми: святкуванняцеркваполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Антоненку виплатять компенсацію, якщо визнають невинним – міністр

Марш на честь СС "Галичина": поліція склала протокол на учасника і відкрила провадження

COVID в Україні: за добу 351 смерть і майже 15 тисяч одужань

NASA призупиняє контракт зі SpaceX для доставки людей на Місяць

У наукових збірниках академія "заднім числом" опублікувала матеріали Киви – ЗМІ

Вище і швидше: безпілотник NASA здійснив 4-й політ на Марсі

Усі новини...
святкування
У Києві вводять поминки за графіком під посиленим наглядом поліції
В Ізраїлі 44 людини загинули у тисняві на релігійному святі
Гурт "Любе" їде на святкування до окупованого Донецька
Останні новини
11:24
Оператор ГТС отримав прибуток на понад 20 мільярдів у 2020 році
11:14
У Києві 671 новий випадок COVID і 35 смертей
11:01
Албанія зареєструвала російську вакцину "Спутник V"
10:46
В Індії, що б'є рекорди захворюваності, через пожежу загинуло 18 COVID-пацієнтів
10:00
До церков на Великдень прийдуть більше мільйона вірян – поліція
09:37
Антоненку виплатять компенсацію, якщо визнають невинним – міністр
09:01
Марш на честь СС "Галичина": поліція склала протокол на учасника і відкрила провадження
08:41
Степанов прогнозує чергове зростання захворюваності у червні
08:25
COVID в Україні: за добу 351 смерть і майже 15 тисяч одужань
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: домашній арешт Антоненка, звільнення Мендель
Усі новини...