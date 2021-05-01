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Німеччина засудила безпідставні санкції РФ проти громадян ЄС

Субота, 1 травня 2021, 11:49

В МЗС Німеччини засудили рішення Росії заборонити в'їзд в країну восьми чиновникам з країн Європейського Союзу в помсту за санкції, накладені ЄС на російських громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На відміну від заходів, введених ЄС у березні проти російських чиновників за серйозні порушення прав людини, заходи, вжиті Російською Федерацією, по суті необґрунтовані", - заявив представник МЗС Німеччини.

"Вони сприяють подальшому напруженню відносин з Росією непотрібним чином", - додав він.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

ЄС рішуче засудив останні санкції РФ проти своїх топ-посадовців і обіцяє на них відповісти.

Теми: НімеччинасанкціїЄСРосія


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