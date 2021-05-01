В Одесі від коронавірусу вакцинували тисячу громадян Китаю

Близько 1000 громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Джерело: регіональна координаторка кампанії вакцинації в Одеській області Оксана Денисенко у відповіді на запит Радіо Свобода

Дослівно: "Протягом цього тижня за рішенням оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, на Одещині пройшла вакцинація громадян Китаю. Всього першою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech було провакциновано близько 1000 осіб".

"Проведення щеплень для китайської діаспори в Україні здійснюється відповідно до рішення Оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 02.04.2021. Відповідно до організації процесів, територіально для проведення щеплень було визначено Київ, Одесу та Харків".

Деталі: За словами чиновниці, лише Міністерство охорони здоров’я може відповісти на запитання, чи дози для вакцинації громадян Китаю виділено з загальної партії, яку Україна купила для українців, чи для них надійшла якась окрема партія вакцин.

Що передувало: Раніше цього тижня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна виділила 1000 вакцин CoronaVac для вакцинації китайських громадян – здебільшого дипломатів і працівників дипломатичних місій. Вони роблять вакцинацію за власний рахунок, ніякого тиску на міністерство охорони здоров’я з боку Китаю не було.

За словами Ляшка, посольство Китаю пообіцяло сприяти Україні в якомога швидшому отриманні наступних партій вакцини і збільшити українську квоту у китайських виробників, зокрема Sinovac і Sinopharm. Україна натомість санкціонувала пріоритетне щеплення для представників китайської діаспори.