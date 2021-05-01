У неділю, 2 травня, на більшості території України очікуються дощі та грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Вночі дощі очікуються у західних та південних областях. Вдень – дощі з грозами у всіх областях, крім Донецької, Запорізької, Херсонської та Криму.

Температура повітря вдень на більшості території 22-22 градуси тепла, на Півдні до +23.

У Києві вночі 2 травня без опадів, вдень дощ і гроза. Температура вночі 10-12, вдень 20-22 градуси тепла.

У понеділок, 3 травня, дощі пройдуть по всій Україні, крім Одещини, Миколаївщини та Криму. На заході вночі та вдень невеликий дощ, на решті території можливі грози.

Температура повітря у західних та центральних областях знизиться: на Заході вдень 10-14 тепла, у центрі 15-18.

Разом з тим, у південних областях очікується вдень 20-22 градуси тепла, а на сході країни – до +24.

У Києві в понеділок вночі та вдень дощ, температура вночі 10-12, вдень 15-17 градусів тепла.