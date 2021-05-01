В Україні 1 й 2 травня мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі й грози, вдень повітря прогріється до 17-22°, у південній частині до 25° тепла.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю, 1 травня, вночі у північних, центральних, подекуди в південних, Харківській та Закарпатській областях очікуються дощі, місцями грози.

Вдень дощі та грози пройдуть на заході, сході та південному сході країни, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, у південній частині до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

2 травня вночі у південно-західній частині, вдень у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях дощі, місцями грози.

3 травня в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень 3 травня у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 2 травня 18-23°, 3 травня 14-19°, на сході до 25°; у західних областях 3 травня вночі 5-10°, вдень 9-14°.