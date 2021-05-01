Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода на Великдень: до 23 тепла і грози

Субота, 1 травня 2021, 13:10
Погода на Великдень: до 23 тепла і грози

У неділю, 2 травня, на більшості території України очікуються дощі та грози.

Джерело: Укргідрометцентр

 

Деталі: Вночі дощі очікуються у західних та південних областях. Вдень – дощі з грозами у всіх областях, крім Донецької, Запорізької, Херсонської та Криму.

Температура повітря вдень на більшості території 22-22 градуси тепла, на Півдні до +23.

У Києві вночі 2 травня без опадів, вдень дощ і гроза. Температура вночі 10-12, вдень 20-22 градуси тепла.

У понеділок, 3 травня, дощі пройдуть по всій Україні, крім Одещини, Миколаївщини та Криму. На заході вночі та вдень невеликий дощ, на решті території можливі грози.  

 

Температура повітря у західних та центральних областях знизиться: на Заході вдень 10-14 тепла, у центрі 15-18.

Разом з тим, у південних областях очікується вдень 20-22 градуси тепла, а на сході країни – до +24.

У Києві в понеділок вночі та вдень дощ, температура вночі 10-12, вдень 15-17 градусів тепла.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: