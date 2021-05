Київ про санкції Москви: ще один доказ гібридної агресії

МЗС України заявило про солідарність з восьми громадянами ЄС, яким Росія напередодні заборонила в'їзд.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

Ukraine expresses its solidarity with the eight European Union nationals whom the Russian Federation has groundlessly banned from entering Russian territory. This decision is further proof that Russia keeps waging a hybrid aggression against the democratic world.