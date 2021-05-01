Київ про санкції Москви: ще один доказ гібридної агресії

МЗС України заявило про солідарність з восьми громадянами ЄС, яким Росія напередодні заборонила в'їзд.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

Ukraine expresses its solidarity with the eight European Union nationals whom the Russian Federation has groundlessly banned from entering Russian territory. This decision is further proof that Russia keeps waging a hybrid aggression against the democratic world. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 1, 2021

"Україна висловлює свою солідарність з вісьмома громадянами Європейського Союзу, яким Російська Федерація безпідставно заборонила в'їзд на територію Росії. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

ЄС рішуче засудив останні санкції РФ проти своїх топ-посадовців і обіцяє на них відповісти.