Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Київ про санкції Москви: ще один доказ гібридної агресії

Субота, 1 травня 2021, 13:39

МЗС України заявило про солідарність з восьми громадянами ЄС, яким Росія напередодні заборонила в'їзд.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

"Україна висловлює свою солідарність з вісьмома громадянами Європейського Союзу, яким Російська Федерація безпідставно заборонила в'їзд на територію Росії. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

ЄС рішуче засудив останні санкції РФ проти своїх топ-посадовців і обіцяє на них відповісти.

Теми: МЗСсанкціїРосіяЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київ про санкції Москви: ще один доказ гібридної агресії

В Одесі від коронавірусу вакцинували тисячу громадян Китаю

Марш на честь СС "Галичина" був заявлений як марш вишиванок – КМДА

Антоненку виплатять компенсацію, якщо визнають невинним – міністр

COVID в Україні: за добу 351 смерть і майже 15 тисяч одужань

NASA призупиняє контракт зі SpaceX для доставки людей на Місяць

Усі новини...
МЗС
МЗС засуджує марш на честь дивізії СС "Галичина"
У МЗС розповіли про теми візиту Блінкена
Україна висловила співчуття у зв'язку з трагедією в Ізраїлі
Останні новини
14:18
За час локдауну в Києві виявили більше 10,5 тисяч порушень
13:39
Київ про санкції Москви: ще один доказ гібридної агресії
13:24
Глава Мюнхенської конференції вважає необхідним захист від Росії в Європі
13:20
Запорізька АЕС відключила ще один блок для ремонту
13:10
Погода на Великдень: до 23 тепла і грози
12:30
У Нафтогазі повідомляють про п'ятикратне зростання заявок на приєднання споживачів
12:03
В Одесі від коронавірусу вакцинували тисячу громадян Китаю
11:49
Німеччина засудила безпідставні санкції РФ проти громадян ЄС
11:33
Марш на честь СС "Галичина" був заявлений як марш вишиванок – КМДА
11:24
Оператор ГТС отримав прибуток на понад 20 мільярдів у 2020 році
Усі новини...