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Греція і ще 6 країн ЄС у травні почнуть випробування "паспортів вакцинації" - ЗМІ

Субота, 1 травня 2021, 14:47

Греція однією з перших країн візьме участь у випробуваннях "цифрових зелених сертифікатів", які підтверджують, що мандрівники щеплені проти Covid-19.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на європейського чиновника, передає "Європейська правда".

Посадовець зазначив, що країни ЄС були розділені на три групи залежно від того, наскільки технічно вони готові видавати сертифікати, в той час як очікується, що випробування розпочнуться на другому тижні травня.

Окрім Греції, до першої групи належать Іспанія, Італія, Мальта, Болгарія, Естонія та Люксембург. Кіпр входить до другої групи і проводитиме випробування трохи пізніше.

Зелений цифровий сертифікат буде технічно готовий 1 червня, а повністю запрацює 30 червня, сказав чиновник.

Нагадаємо, у четвер Європарламент узгодив свою переговорну позицію щодо пропозиції про отримання сертифіката для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.

Як повідомлялося, Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування. За словами міністра туризму країни, для в’їзду до Греції українці повинні будуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.

Теми: ГреціяЄСвакцинація


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