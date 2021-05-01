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Кулеба дорікнув партнерам України за м'яку реакцію на російські паспорти в ОРДЛО

Субота, 1 травня 2021, 15:03

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилкою недостатньо жорстку реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям ОРДЛО.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода

Дослівно: "Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко з самого початку відреагували на початок "паспортизації"… Я нікого не обвинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес.

Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр з роздачі паспортів".

"А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Росії в групі радників лідерів країн "нормандського формату" Дмитро Козак – ред.), як під час останнього загострення, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї "паспортизації"".

Передісторія:

  • 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
  • На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявили, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.

Теми: Кулеба ДмитроОРДЛОРосіяпаспорт


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