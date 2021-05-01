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Рига вважає санкції РФ спробою тиску через мовну політику Латвії

Субота, 1 травня 2021, 15:52
Рига вважає санкції РФ спробою тиску через мовну політику Латвії

МЗС Латвії засудило російську заборону в'їзду для двох латвійських чиновників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Латвії.

"Рішення Російської Федерації від 30 квітня про заборону в’їзду в їх країну директору Національного мовного центру Марісу Балтіньшу та голові Національної ради електронних засобів масової інформації Іварсу Аболтіньшу є спробою тиску на Латвію щодо її національної мовної та медіа-політики" - йдеться у заяві.

В МЗС вважають це неприйнятним втручанням у внутрішні справи суверенної держави.

"Міністерство закордонних справ не дозволить таким акціям пройти непоміченими" - сказано у заяві.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

ЄС рішуче засудив останні санкції РФ проти своїх топ-посадовців і обіцяє на них відповісти.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛатвіясанкціїРосія
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