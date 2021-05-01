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Кандидатура посла України в НАТО вже затверджена – Кулеба

Субота, 1 травня 2021, 18:26
Кандидатура посла України в НАТО вже затверджена – Кулеба

Кандидат на посаду глави місії України при НАТО затверджений, міністерство закордонних справ України працює над його відправкою в Брюссель.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає "Європейська правда".

"Кандидат є, він затверджений, і ми працюємо над відправкою посла", - сказав Кулеба.

За його словами, Офіс президента "не гальмував це питання".

"Довго ця історія тривала, тому що був особистий певний людський фактор. Були різні кандидати, які намагалися цю позицію зайняти, але, на думку моєму і на думку президента, не відповідали вони цим вимогам, тому їх теж треба було" відсунути" від цієї перспективи. Але я абсолютно можу запевнити, що ні МЗС, ні президент України жодним чином не гальмували цей процес. Нам необхідний посол при НАТО, я дуже незадоволений тим, що це зайняло стільки часу, але зараз ми рухаємося максимально швидко вперед до призначення ", - заявив Кулеба.

Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко, який у 2019 році спочатку став заступником голови адміністрації президента, а згодом – міністром закордонних справ. Після нього обов’язки голови місії виконував Олексій Селін. У 2020 році в.о. керівника місії України при НАТО став Георгій Толкачов.

Теми: НАТОУкраїнаКулеба Дмитро
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