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На демонстраціях проти податкової реформи в Колумбії загинули четверо людей

Неділя, 2 травня 2021, 01:34
GLOBAL NEWS / YOUTUBE

Колумбійці четвертий день протестують проти пропонованої урядом податкової реформи – на демонстраціях загинули щонайменше  чотири людини.

Джерело: Reuters

Деталі: Калі, третє за величиною місто країни, стало свідком найбільш гучних маршів, грабежів і принаймні трьох смертей, пов'язаних з демонстраціями. Водночас, місцеві правозахисні групи стверджують, що відбулося до 14 смертей.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що отримала повідомлення про можливі зловживання з боку поліції в Калі.

Як зазначається, марші почалися в середу з вимогою, щоб уряд  відкликав пропозицію про реформу. Податкова реформа, запропонована колумбійською владою, розширить статті, що підлягають податку на додану вартість. Реформою також збільшуються податки з фізичних і юридичних осіб та усувається низка пільг. Уряд наполягає на тому, що реформа життєво важлива для стабілізації фінансів країни, підтримки її кредитного рейтингу і фінансування соціальних програм.

Президент країни Івана Дуке Маркес заявив, що реформа буде переглянута і тепер не буде включати податок з продажів на продукти харчування, комунальні послуги або бензин або розширення прибуткового податку. Тим не менш, протести все одно продовжилися і наступного дня після заяви Дуке.



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