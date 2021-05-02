У Болгарії третя партія відмовилася формувати уряд — тепер будуть нові вибори

Болгарська соціалістична партія (БСП) стала третьою за рахунком політсилою, яка відмовилася формувати уряд Болгарії – тепер влітку в країні будуть нові вибори.

Джерело: Reuters

Деталі: Соціалісти кажуть, що три партії відмовилися вступити з ними в союз.

Лідерка соціалістів Корнелія Нінова заявила, що три нові партії в парламенті "продемонстрували політичну незрілість, вони не змогли подолати своє его", і в цій ситуації уряд на чолі з соціалістами неможливий.

Тепер президенту Румену Радеву доведеться розпустити парламент, призначити тимчасову адміністрацію і провести дострокові вибори протягом двох місяців - найімовірніше, 11 липня.

Що передувало: Рішення соціалістів було ухвалене після того, як і правоцентристська партія ГЄРБ прем'єр-міністра Бойко Борисова і партія ITN ("Є такий народ") на чолі з телеведучим і співаком Славі Тріфоновим відмовилися від спроб сформувати уряд.

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