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У Болгарії третя партія відмовилася формувати уряд — тепер будуть нові вибори

Неділя, 2 травня 2021, 03:35
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Болгарська соціалістична партія (БСП) стала третьою за рахунком політсилою, яка відмовилася формувати уряд Болгарії – тепер влітку в країні будуть нові вибори.

Джерело: Reuters

Деталі: Соціалісти кажуть, що три партії відмовилися вступити з ними в союз.

Лідерка соціалістів Корнелія Нінова заявила, що три нові партії в парламенті "продемонстрували політичну незрілість, вони не змогли подолати своє его", і в цій ситуації уряд на чолі з соціалістами неможливий.

Тепер президенту Румену Радеву доведеться розпустити парламент, призначити тимчасову адміністрацію і провести дострокові вибори протягом двох місяців - найімовірніше, 11 липня.

Що передувало: Рішення соціалістів було ухвалене після того, як і правоцентристська партія ГЄРБ прем'єр-міністра Бойко Борисова і партія ITN ("Є такий народ") на чолі з телеведучим і співаком Славі Тріфоновим відмовилися від спроб сформувати уряд.

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Передісторія:

  • 4 квітня в Болгарії відбулися парламентські вибори.
  • Перемогла партія ГЄРБ – але здобула лише  26% голосів. Вона залишилася практично без політичних союзників і зіткнулась з труднощами формування коаліції.
  • На другому місці за результатами виборів – ITN, до якої відійшли втрачені голоси ГЄРБ та соціалістів. Блок "БСП для Болгарії" посів третє місце. Також 4-відсотковий бар'єр здолали блок "Демократична Болгарія", Рух за права і свободи та блок "Вставай! Мафію геть!".
  • Можливе зволікання з формуванням уряду може ускладнити отримання чергового траншу з фондів ЄС та шлях до єврозони.

Теми: Болгаріявибори


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