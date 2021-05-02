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КНДР про Байдена: Скоїв велику помилку

Неділя, 2 травня 2021, 07:09

Північна Корея попередила, що США зіштовхнуться з "дуже серйозною ситуацією", бо американський президент Джо Байден "скоїв велику помилку" - раніше він назвав КНДР загрозою безпеці.

Джерело: AP з посиланням на високопоставленого чиновника міністерства закордонних справ Північної Кореї Квон Чон Гуна

Деталі: Байден назвав ядерні програми Північної Кореї та Ірану "серйозною загрозою безпеці Америки і світовій безпеці" і сказав, що буде працювати з союзниками для вирішення цих проблем за допомогою дипломатії і жорсткого стримування.

Пряма мова Квон Чон Гуна: "Його (Байдена - УП) заява чітко відображає його намір продовжувати проводити ворожу політику по відношенню до КНДР, як це робили США протягом більш ніж півстоліття.

Без сумніву, керівник США припустився великої помилки в світлі сучасної точки зору. Тепер, коли лейтмотив нової політики США щодо КНДР зрозумілий, ми будемо змушені домагатися вжиття відповідних заходів, і з часом США опиняться в дуже складній ситуації".         

Деталі: Квон не уточнив, які кроки зробить Північна Корея, і його заява можна розглядати як спробу тиску на адміністрацію Байдена, оскільки вона формує свою політику щодо Північної Кореї.

Зазначається, що 30 квітня Білий дім заявив, що в адміністрації завершили огляд політики США щодо КНДР і що Байден планує відхилитися від підходів своїх попередників Дональда Трампа та Барака Обами і шукатиме "золоту середину" між обома підходами.

Передісторія: Як повідомлялося, адміністрація Байдена проявляє обережність у публічному описі свого ставлення до Північної Кореї.

Теми: СШАКНДР


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