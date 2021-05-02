Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Перевірка боєготовності: США запустять міжконтинентальну балістичну ракету

Неділя, 2 травня 2021, 09:09
Фото: military.com

Міністерство оборони США планує днями провести черговий випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III для перевірки боєготовності зброї ядерного стримування.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на сповіщення про закриття району для польотів цивільної авіації над Тихим океаном (NOTAM).

Деталі: Пуск МБР Minuteman III планується здійснити в період з 5 до 6 травня з авіабази Ванденберг у Каліфорнії з полігону на атолі Кваджалейн (Маршаллові острови, центральна частина Тихого океану).

Дальність польоту ракети складе 7,77 тисяч км.

Останній пуск МБР Minuteman III із неозброєною головною частиною був здійснений 23 лютого поточного року.

Тоді ракета пролетіла 6,76 тисяч км та успішно вразила задану ціль на полігоні поблизу атола Кваджалейн.

У середньому щорічно проводиться чотири таких пуски американських МБР.

Довідково: Minuteman III з дальністю дії 12 тисяч км є єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою шахтного базування в складі стратегічних ядерних сил США.

Нині Сполучені Штати мають 400 таких ракет, кожна з яких здатна нести до трьох ядерних боєголовок.

Ці МБР несуть бойове чергування в шахтних пускових установках у позиційних районах поблизу авіабаз Малстром в штаті Монтана, Воррен в штаті Вайомінг і Майнот у штаті Північна Дакота.

Теми: ядерна зброяСШАзброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні більше 5 тисяч нових заражень Covid, ще 160 людей померли

мапаПогода на Великдень: синоптики розповіли, де пройдуть дощі

Головні новини суботи і ночі: 10 млн доз Pfizer, Верховний суд про Вірастюка

КНДР про Байдена: Скоїв велику помилку

Не вивели війська з Афганістану: "Талібан" пригрозив напасти на військових США і НАТО

У Верховному суді скасували протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом

Усі новини...
ядерна зброя
У США пропонують посилити ядерні й космічні сили через Росію та Китай
Посол у Німеччині: Україні доведеться подумати про ядерний статус, якщо її не приймуть в НАТО
США та Євросоюз будуть боротися за "порятунок" ядерної угоди з Іраном
Останні новини
10:17
таблицяМОЗ оновило дані по коронавірусу, у "червоній" зоні – 7 регіонів
09:48
Уряд просить наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу
09:09
Перевірка боєготовності: США запустять міжконтинентальну балістичну ракету
08:23
В Україні більше 5 тисяч нових заражень Covid, ще 160 людей померли
08:16
мапаПогода на Великдень: синоптики розповіли, де пройдуть дощі
08:00
Головні новини суботи і ночі: 10 млн доз Pfizer, Верховний суд про Вірастюка
07:37
Астронавти Crew Dragon повертаються на Землю — вони провели в космосі 167 днів
07:09
КНДР про Байдена: Скоїв велику помилку
06:24
Україна опустилася на 13 місце у світі за поширеністю COVID-19
05:27
Не вивели війська з Афганістану: "Талібан" пригрозив напасти на військових США і НАТО
Усі новини...