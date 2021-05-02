Перевірка боєготовності: США запустять міжконтинентальну балістичну ракету

Міністерство оборони США планує днями провести черговий випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III для перевірки боєготовності зброї ядерного стримування.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на сповіщення про закриття району для польотів цивільної авіації над Тихим океаном (NOTAM).

Деталі: Пуск МБР Minuteman III планується здійснити в період з 5 до 6 травня з авіабази Ванденберг у Каліфорнії з полігону на атолі Кваджалейн (Маршаллові острови, центральна частина Тихого океану).

Дальність польоту ракети складе 7,77 тисяч км.

Останній пуск МБР Minuteman III із неозброєною головною частиною був здійснений 23 лютого поточного року.

Тоді ракета пролетіла 6,76 тисяч км та успішно вразила задану ціль на полігоні поблизу атола Кваджалейн.

У середньому щорічно проводиться чотири таких пуски американських МБР.

Довідково: Minuteman III з дальністю дії 12 тисяч км є єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою шахтного базування в складі стратегічних ядерних сил США.

Нині Сполучені Штати мають 400 таких ракет, кожна з яких здатна нести до трьох ядерних боєголовок.

Ці МБР несуть бойове чергування в шахтних пускових установках у позиційних районах поблизу авіабаз Малстром в штаті Монтана, Воррен в штаті Вайомінг і Майнот у штаті Північна Дакота.