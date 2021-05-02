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Уряд просить наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу

Неділя, 2 травня 2021, 09:48
Уряд просить наглядову раду Нафтогазу працювати до обрання нового складу

Кабінет Міністрів закликає наглядову раду НАК "Нафтогаз України" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Кабінет міністрів прийняв до уваги офіційну заяву Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів Наглядової ради.

Уряд сподівався, що наглядова рада "Нафтогазу", "в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків". На думку урядовців, це забезпечить належне управління найбільшою державною компанією.

Дослівно: "Кабінет Міністрів залишається відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, яка покликана покращити управління підприємствами державного сектора".

Передісторія:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління "Нафтогаз України". Крім того, КМУ припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК, представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

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Українська правда

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Теми: НафтогазКабінет міністрів
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