Німецькі "Зелені" збільшують відрив від партії Меркель: опитування

Підтримка блоку консерваторів ХДС/ХСС продовжує зменшуватися, досягнувши 24%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Kantar для Bild am Sonntag, повідомляє Європейська правда.

Лідерами симпатій німців залишаються "Зелені" - тепер за них готові віддати голоси 27% виборців, що збільшує відставання ХДС / ХСС на 3 відсоткові пункти.

Дещо зросла – до 15%, підтримка німецьких соціал-демократів, а також лівих демократів – до 11%. Незмінними залишаються рейтинги "Лівих" (7%) та ультраправих із AfD (10%).

Опитування проводилося з 22 по 28 квітня. 1442 респонденти відповіли на питання, за яку політичну партію вони проголосували б, якби вибори відбулися наступної неділі

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали "Зелені", які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок в якості кандидата у канцлери.

Про можливого нового канцлера Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".