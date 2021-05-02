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"Велика сімка" може створити механізм протидії пропаганді РФ та Китаю

Неділя, 2 травня 2021, 13:23

Велика Британія пропонує країнам G7 створи спільний "механізмом швидкого спростування" російської або китайської дезінформації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

"Коли ми бачимо, як там (в якийсь із західних країн) публікують цю брехню, пропаганду чи фейкові новини, ми можемо не просто залишатися осторонь, але мусимо зібратися разом, щоб підготувати  спростування та, чесно кажучи, надати правду для жителів як цієї країни, а також для Росії чи Китаї та для всього світу ", - стверджує Рааб.

За його словами, Росія та Китай намагаються посіяти недовіру на Заході, чи то шляхом поширення дезінформації про вибори, або про вакцини проти COVID-19.

Велика Британія визначила Росію найбільшою загрозою її безпеці, також розглядаючи Китай як найбільший довгостроковий виклик у військовому, економічному та технологічному плані.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння, Рааб сказав: "Найважливіше для нас те, що ми розширюємо міжнародне коло  країн-однодумців, які виступають за відкрите суспільство, права людини і демократію, які стоять за відкриту торгівлю". За його словами, багато з тих союзників хотіли би "дызнатися, як почалася ця пандемія". 

З цієї теми рекомендуємо почитати статтю "7 перемог України: головне про інформаційну війну проти Росії у світі". 

Теми: G7РосіяКитайпропаганда


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