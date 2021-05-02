Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Великої сімки" може з'явитися механізм протидії пропаганді РФ та Китаю

Неділя, 2 травня 2021, 13:23
У Великої сімки може з'явитися механізм протидії пропаганді РФ та Китаю
Пропагандист Кремля Дмитро Кисельов

Велика Британія пропонує країнам G7 створи спільний "механізмом швидкого спростування" російської або китайської дезінформації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

"Коли ми бачимо, як там (в якийсь із західних країн) публікують цю брехню, пропаганду чи фейкові новини, ми можемо не просто залишатися осторонь, але мусимо зібратися разом, щоб підготувати  спростування та, чесно кажучи, надати правду для жителів як цієї країни, а також для Росії чи Китаї та для всього світу ", - стверджує Рааб.

За його словами, Росія та Китай намагаються посіяти недовіру на Заході, чи то шляхом поширення дезінформації про вибори, або про вакцини проти COVID-19.

Велика Британія визначила Росію найбільшою загрозою її безпеці, також розглядаючи Китай як найбільший довгостроковий виклик у військовому, економічному та технологічному плані.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння, Рааб сказав: "Найважливіше для нас те, що ми розширюємо міжнародне коло  країн-однодумців, які виступають за відкрите суспільство, права людини і демократію, які стоять за відкриту торгівлю". За його словами, багато з тих союзників хотіли би "дызнатися, як почалася ця пандемія". 

З цієї теми рекомендуємо почитати статтю "7 перемог України: головне про інформаційну війну проти Росії у світі". 

"Українська правда" у Threads

Теми: G7РосіяКитайпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
G7
Блінкен у Лондоні розповів колегам з G7 про візит до Китаю
Посли G7 пообіцяли посилити боротьбу з ракетною програмою Росії
У G7 назвали Україні три пріоритети для антикорупційної і судової реформ
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: